MSÜ SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak soru ve cevapların bu akşam saatleri veya yarın açıklanması bekleniyor.

Soru ve cevaplar ÖSYM'nin ilan sayfası üzerinden yayınlanacak

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