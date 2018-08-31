MTK Budapest - Varda SE sahaya çıkıyor

MTK Budapest ve Varda SE, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:30. 13 puanlı MTK Budapest 3. sırada bulunuyor, Varda SE 2 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi MTK Budapest, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Varda SE son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 516 kodlu maçta; İddaa oynayanlar MTK Budapest kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Varda SE sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

MTK Budapest son hafta oynanan Varda SE maçında 0-0 berabere kaldı.

Varda SE ise MTK Budapest maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan MTK Budapest, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Varda SE ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Varda SE, 1 gol atarken 10 gol yedi.

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