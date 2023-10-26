Türkiye'nin 100 yıllık serüveninde Cumhuriyet'in ilk adımlarının atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin oturumlarındaki müzakereler tarihe ışık tutuyor. TBMM arşivinde, 29 Ekim 1923 tarihinde Meclisin, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak belirlediği görüşmenin tutanakları da yer alıyor. Tutanaklara göre Meclis, 29 Ekim 1923 tarihinde İsmet Bey (İsmet İnönü) başkanlığında saat 18.00'de toplandı. Genel Kurul'da ilk olarak doktorların mecburi hizmetini düzenleyen bir kanun teklifinin ilk maddesi kabul edildi, ardından farklı müzakereler yapıldı.

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"TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU'NDA DEĞiŞİKLİK YAPMAYA MECLİSİN YETKİSİ VAR MI?" TARTIŞMASI

Meclis, daha sonra Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda değişiklikler içeren teklifin görüşmelerine başladı. "Tür­kiye Devleti'nin şekli Hükümeti Cumhuriyettir" ve "Türkiye Reisicumhuru, Tür­kiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından ve kendi azası meyanından bir inti­hap devresi için intihabolunur." hükümlerinin yer aldığı teklifin görüşmelerinde milletvekilleri söz aldı.

Teklif üzerine söz alan Kanunu Esasi Encümeni Reisi Yunus Nadi Bey, "Hükümeti tesis etmek şerefi Birinci Meclis'e ait ise; bu esası takviye ve ila etmek şerefi de bu Meclisi Aliye ait olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kanunun birinci maddesiyle, hakimiyeti bilakaydüşart millete veren ve mukadderatını bizzat milletin idare etmesi için bir şekli Hükümet kabul etmiş ve onun için yaşamakta bulunmuştur. Biliyorsunuz ki bu şekil Hükümetin adı; usulü Cumhuriyyettir" ifadelerini kullandı.