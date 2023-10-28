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"Yedek kalmaktan mutlu olsaydım, bende bir problem olması gerekirdi. Ben çalışıyorum, fırsat bulmaya çalışıyorum." diyen Oliviera’yı ben sadece twitter tutmuyor sanıyordum! Attığı golden sonra gökyüzüne yaptığı işaretten sonra sadece sosyal medyadan ‘deport’ edilmediğini anladım.

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Bu maç bir işaret fişeği olmalı G.Saray için… Maç kazanmanın oyunu kazanmak olmadığını, “200 küsur milyon Euro'luk kadromuz var” diye böbürlenilen oyuncu topluluğundan daha güçlü bir mühendislikle daha etkin oyunlar beklemenin taraftarın ve camianın hakkı olduğunu anlatmalı 28 Ekim gecesi…