Mehmet Ayan: Bir tek Davinson Sanchez!
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini dokuz maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar galibiyete Sergio Oliveira'nın golüyle uzanırken zorlu virajı kayıpsız atlattı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan müsabakayı kaleme aldı: "Bir tek Davinson Sanchez!"
Bayern Münih maçının yorgunluğunu bitiricilik konusundaki beceriksizlik süsleyince ortaya çıkan tablo Galatasaray adına hoş olmadı. Maç kazanıldı, üç puan haneye yazıldı EVET… Ama oynanan oyuna HAYIR…
Bu kadar pahalı kurulan kadro, bu kadar özensiz futbol oynayamaz. Sevgili Okan Buruk, oyuna aldığı 5 oyuncuyla maçı çevirdiğini söyleyebilir. İtiraz ederim. K.A.P bildirimlerine göre aldıkları maaşları hesap edelim mi? Ötesi şu soruyu soralım mı? Bu maaşları Galatasaray ‘Rizespor’u yenmek için mi veriyor?’
Davinson Sanchez dışında sana değer katacak hangi transferi yaptı sarı-kırmızılılar bu sezon? Ziyech, Zaha, Tete, Ndombele, Angelino sosyal medyada transfer döneminde kapladıkları yerin yüzde kaçını sahada kaplıyorlar acaba? Yine dön dolaş Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Mauro Icardi…
"Yedek kalmaktan mutlu olsaydım, bende bir problem olması gerekirdi. Ben çalışıyorum, fırsat bulmaya çalışıyorum." diyen Oliviera’yı ben sadece twitter tutmuyor sanıyordum! Attığı golden sonra gökyüzüne yaptığı işaretten sonra sadece sosyal medyadan ‘deport’ edilmediğini anladım.
Bu maç bir işaret fişeği olmalı G.Saray için… Maç kazanmanın oyunu kazanmak olmadığını, “200 küsur milyon Euro'luk kadromuz var” diye böbürlenilen oyuncu topluluğundan daha güçlü bir mühendislikle daha etkin oyunlar beklemenin taraftarın ve camianın hakkı olduğunu anlatmalı 28 Ekim gecesi…
Büyük olasılıkla Bayern maçının yorgunluğuna sığınılacak olan maç sonu açıklamalarından sonra sıhhatli bir düşünceyle şu soru sorulmalı… 19. maçta, 25 Temmuz’dan bu yana yani üç ay üç günde olukla para verdiğin yeni transferler niye bu takıma katkı vermiyor?
Boey ve Torreira, Bardakcı ve Aktürkoğlu, fedakarlık abidesi Icardi daha nereye kadar taşıyacak bu takımı? Hatalar yapıyorlar, zaman-zaman kızılıyor kendilerine ama yavaş-yavaş duvardaki NEM oluyor bu oyuncular. Duvarı NEM, insanı GAM öldürür derler… Bir gün YETER diyecekler… Bugün işaretlerini aldı kamuoyu.
Rizespor, en azından 1 puan alabileceği maçtan puansız ayrıldı. G.Saray çok büyük bir hazine buldu çay diyarında…Keyifli içmeler!