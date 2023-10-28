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Nâzım Hikmet (1902-1963): Dünya edebiyatının önemli şairlerinden biri olarak kabul ediliyor. Fikret Mualla (1903-1967): Türk soyut resminin öncülerinden biri olan Mualla, soyut eserleriyle tanınıyor. Sabiha Bengütaş (1904-1992): Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşı olarak tarihe geçen Bengütaş, 1938 yılında yapılan Atatürk ve İnönü heykel yarışmalarında birinci oldu. Çankaya Köşkü'ndeki Atatürk heykeli ilk kadın heykeltraşımızın eseri... Cemal Reşit Rey (1904-1985): Besteci, piyanist, eğitimci, orkestra yöneticisi Cemal Reşit Rey, arkasında 'Onuncu Yıl Marşı' ve 'Lüküs Hayat Opereti'nin besteleriyle birlikte birçok eser bıraktı. Adnan Saygun (1907-1991): Besteci, müzik eğitimcisi, etnomüzikolog olan Ahmet Adnan Saygun, pek çok unutulmaz esere imza attı. Yunus Emre Oratoryosu'yla bilinen besteci, Atatürk'ün talebiyle, Taşbebek ve Özsoy Operası'nı besteledi. 1971 yılında yürürlüğe giren Devlet Sanatçılığı Kanunu çerçevesinde ilk 'devlet sanatçısı' unvanını aldı. (Fotoğraf: Nazım Hikmet)

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Semiha Berksoy (1910-2004): İlk Türk kadın opera sanatçısı olan Berksoy, Avrupa'da opera sahnesine çıkan ilk Türk sopranosu ünvanını aldı. 19 Haziran 1934'de Ahmed Adnan Saygun'un bestelediği ilk Türk opera temsili olan Özsoy adlı eserde Atatürk'ün de beğenisini kazandı. Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975): Ressam, yazar ve aynı zamanda da şair... Keriman Halis Ece (1913-2012): Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek Türkiye'yi Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etti ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli oldu. Jale İnan (1914-2001): Türkiye'nin ilk arkeoloğu Jale İnan uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına çok emek verdi... Muazzez İlmiye Çığ (1914): Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza attı. (Fotoğraf: Keriman Halis Ece)