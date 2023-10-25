Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde

1 Şurada Paylaş!









Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri'nde bir asırdır saklanan Cumhuriyet'in ilanı ve sonrasına ilişkin tarihi belgeler anlatıldı. AA'nın haberine göre Devlet Arşivleri'nde saklanan kayıtlar arasında, yeni devletin yönetim biçiminin, 'Cumhuriyet' olduğunun duyurulduğu belge dikkati çekiyor. Belgelerde, TBMM'nin 29 Ekim 1923'teki toplantısında, Türkiye Devleti hükümet şeklinin Cumhuriyet olarak kabul edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçildiği bilgisi ile bunun İstanbul'daki sefir ve mümessillere Dersaadet Murahhaslığınca tebliğ edildiği görülüyor. Cumhuriyet'in ilanının, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da geniş yankı uyandırdığı tarihi belgelerde yer buluyor. İşte o kareler...