Türkiye, Adem Kara'nın cinayetini konuşuyor. Sırlarla dolu olay Müge Anlı'nın programında çözülmeye çalışılıyor. Trabzon'un Akçabat ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Adem Kara 2017 yılının Mart ayında kimliği belirli ya da belirsiz kişilerce öldürülüyor. Aile yakınları tarafından kayıp ihbarının yapılmasından 15 gün sonra yani 23 Mayıs 2017 tarihinde evinin yakınında bulunan ve ailesinin bile bilmediği bir su kuyusundan cesedi çıkarılıyor.

ADEM KARA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Mahkemeye verilen ifadelerde Adem Kara'ya yakın isimlerden biri olan amca oğlu Hakan Kara'nın, Adem Kara'nın cesedinin kokusunu bastırması için evinin bahçesine bir kaz ölüsü astığı iddia edildi.

Canlı yayına katılan Hakan Bey ise, " Benim birçok evcil hayvanım var. Kazı ben orada ölü olarak buldum. Bu kaz ile ilgili herhangi bir inceleme yapıldı mı? Poliste bana bu soruyu sordu. Gezen kazlardı bunlar. Ben ölüsünü buldum." diyerek açıklama yaptı.

Adem Kara

Adem Kara'nın erkek kardeşi Ali Kara ise, kazın boğularak öldüğünü ve normal bir ölüm olmadığını söyleyerek cinayet şüpheli olarak Hakan Bey'i gösterdi.

ADEM KARA'NIN KATİLİ KİM?

Müge Anlı'da kafa karıştıran kaz ayrıntısının ardından şüpheli Hakan Kara cinayetle ilgili yeni iddialar ortaya atarak, kuzeni Adem Kara'nın miras kavgasına kurban gittiğini söyledi. Hakan Kara'nın iddiaları ise başta Müge Anlı olmak üzere aile fertlerini de isyan ettirdi.