Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi ile Müge Anlı ne zaman başlayacak?

        Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman?

        ATV ekranlarında yayınlanan program Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayında sezon finali yaparak ekrana kısa bir ara vermişti. Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan yapımın yeni sezon tarihi merak konusu olurken, Müge Anlı'nın ne zaman yeniden izleyici karşısına çıkacağı araştırılıyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 21:23 Güncelleme: 26.08.2025 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her bölümüyle gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz tatiline girerek haziran sonunda sezon finali yapmıştı. Yeni yayın dönemine dair beklentiler artarken, programın ekranlara dönüş tarihi izleyicilerin en çok sorguladığı konular arasında yer alıyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi hakkında bilgiler...

        2

        MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin zaman diliminin Eylül ayında olması bekleniyor.

        3

        HAFTA İÇİ HER GÜN

        Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü kapatıyor.

        4

        AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

        Yeni sezon Eylül'de başlıyor ama Anlı, geçtiğimiz yayında "Yine dayanamayıp Ağustos ayında döneceğim gibi..." diye konuştu.

        Görseller: ATV

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!