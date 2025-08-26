Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarında yayınlanan program Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayında sezon finali yaparak ekrana kısa bir ara vermişti. Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan yapımın yeni sezon tarihi merak konusu olurken, Müge Anlı'nın ne zaman yeniden izleyici karşısına çıkacağı araştırılıyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Her bölümüyle gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yaz tatiline girerek haziran sonunda sezon finali yapmıştı. Yeni yayın dönemine dair beklentiler artarken, programın ekranlara dönüş tarihi izleyicilerin en çok sorguladığı konular arasında yer alıyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi hakkında bilgiler...
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin zaman diliminin Eylül ayında olması bekleniyor.
HAFTA İÇİ HER GÜN
Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü kapatıyor.