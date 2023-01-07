Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli oldukları görülen ikili, kar tatili için mağazaları dolaşıp, alışveriş yaptı.