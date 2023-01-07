Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli oldukları görülen ikili, kar tatili için mağazaları dolaşıp, alışveriş yaptı.
"ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ"
Basın mensuplarıyla sohbet eden çift, Kartalkaya'ya tatile gideceklerini belirtti. İkiliden Caner Erdeniz, gazetecilere, "İlk kez geçen sene biraz kaydık, çok hoşumuza gitti. Benim favorim snowboard" açıklamasında bulundu.
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