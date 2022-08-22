Arı kovanı yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Süleyman S. idaresindeki 07 PY 619 plakalı, arı kovanı yüklü kamyon, Fethiye Antalya kara yolu Dont mevkisinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ ÖLDÜ AA'nın haberine göre; Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.