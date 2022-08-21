Gaziantep ve Mardin'de peş peşe felaket!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsünün çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Türkiye, Gaziantep ve Mardin 'de meydana gelen iki kazaya ağlıyor. Gaziantep Valiliği, dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 15 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 16 kişinin taburcu edildiğini, 5'i ağır 13 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Halen hastanede yatan 13 vatandaşımız var. 5 hastanın durumu, ciddiyetini koruyor." ifadeleri kullanıldı.

İHA'nın haberine göre kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale için güvenlik şeridinde bulunan ekibe ve araçlara, kaza yerinden 150 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarpmış, kazada aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

Dün Mardin'in Derik ilçe merkezinde de 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir TIR kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada 20 kişi öldü, 6'sı ağır 26 kişi de yaralandı.

İlçede de dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı trafik kazalarına ilişkin görüntüler, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kazanın meydana geldiği yol ulaşıma açılırken, bölgede bazı yol ve kaldırımların hasar gördüğü, tırın çarptığı bir kahvehanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kazada yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki tır sürücüsünün tedavileri devam ediyor.

Fotoğraf: İHA

TOZ BULUTU MEYDANA GELDİ

İlk kazaya ilişkin kayıtlarda, iki otomobilin akaryakıt istasyonuna geldiği, bu sırada bir aracın da sürüklenerek bu araçlara yaklaştığı ve toz bulutu oluştuğu görülüyor.

Başka bir açıdan kaydedilen görüntüde ise sürüklenerek hızla gelen aracın yerde jeneratörle ilgilenen kişinin yanından hızla geçtiği, bu kişinin yolun kenarına kaçmayı başardığı ancak kaldırımda bekleyen bir kişiye aracın hızla çarptığı görülüyor.

İkinci kazaya ilişkin kayıtlarda ise ilk kazada yaralananları kurtarmak için olay yerinde bulunanların freni patlayan tırın hızla yaklaştığını görerek kaçmaları yer alıyor.