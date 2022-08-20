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Haberler Gündem Son dakika: Mardin'de freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var
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Mardin'de freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika... Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı

Son dakika: Mardin'de freni patlayan TIR kalabalığın arasına daldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var
Bir acı haber de Mardin'den: 8 ölü!
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DHA

Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.


Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA


Fotoğraf: İHA

İHA
İHA

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İHA
İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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