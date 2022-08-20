Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 kişi can verdi

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.