Fethiyespor'da Toros'tan mesaj



FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalan Fethiyespor'da teknik direktör Mesut Toros durum değerlendirmesi yaptı. Toros, "Sezon başında Başkanımız Esat Bakırcı ve çok değerli yöneticilerimizle birlikte yeni sezon planlamasında finansal planlama dahilinde kulübümüzün bütçesini zorlamayacak, öncelikle karakterli ve oyun sistemimize uygun oyuncular transfer ettik" dedi.

Birçok maçta bireysel hatalar ve darbeye bağlı sakatlıkların etkisiyle puan kaybettiklerini belirten Toros, devre arasında takıma takviye yapacaklarının sinyalini verdi.

Toros, "Önceki yıllarda görev aldığım gibi Fethiyespor'un altyapısından yetişmiş yetenekli oyunculara korkmadan, cesaretle zorluk derecesi yüksek maçlarda görev vermeye çalıştık. En son oynadığımız ligin maliyetli ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından rakibimiz Bucaspor'a karşı 2000-2006 doğum aralığında oyunculara ve geçen sene boyunca çok az forma şansı bulmuş ya da oynamamış oyuncularımıza şans verdik. Gerçek Fethiyespor sevdalılarıyla hepimiz aynı gemideyiz ve yapılacak olan devre arası transferleriyle birlikte ligi bitirebildiğimiz en üst sıralamada tamamlamak istiyoruz. Son maçta olduğu gibi bazen kaybettiğinde kazanırsın" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-11-08 10:36:59



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