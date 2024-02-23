Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İkametlerinde yapılan aramalarda 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 9 sütun, 2 sütun başlığı, 5 sütun parçası ve 4 yalak ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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