Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan'da G.Ö, M.O. ve S.O'nun evlerinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
İkametlerinde yapılan aramalarda 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 9 sütun, 2 sütun başlığı, 5 sütun parçası ve 4 yalak ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
El konulan eserler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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