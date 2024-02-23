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        Hırvatistan'dan gelen öğrenciler Muğla'da eğitim aldı

        Hırvatistan'dan gelen öğrenciler, Muğla'nın Dalaman ilçesinde Erasmus Plus öğrenci değişim programıyla 10 gün staj yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:11 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:18
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        Hırvatistan'dan gelen öğrenciler Muğla'da eğitim aldı
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        Hırvatistan'dan gelen öğrenciler, Muğla'nın Dalaman ilçesinde Erasmus Plus öğrenci değişim programıyla 10 gün staj yaptı.

        Osijek şehrinde yer alan Ruderica Osijek Teknik Lisesi Grafik Tasarım ve Baskı Teknikleri bölümü öğrencileri, iki grafik tasarım ve baskı teknikleri öğretmenle 10 bölüm öğrencisi, ülkelerinde edindiği bilgileri Türkiye'deki işletmelerde deneyimleme fırsatı buldu.

        Öğrenciler ilçedeki matbaa, gazete, reklam ve grafik tasarım konularında faaliyet gösteren beş farklı firmada staj gerçekleştirdi.

        Grafik Tasarım ve Baskı Teknikleri öğretmeni Dınko Blazevic, AA muhabirine, Erasmus programı kapsamında ilçede olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Baskı ve tasarım konusundaki işletmelerin güzel olduğunu ifade eden Blazevic, "Bizlere, öğrencilere yaklaşımları harika oldu. Bizler için yeni ve çok güzel bir deneyim oldu. Bizler de Hırvatistan'da ağırlamak isteriz." dedi.

        Öğrencilerden Karlo Ruzic, tasarımdan baskı aşamasına kadar okulda öğrendikleri teorik bilgileri Datça'da uygulamanın güzel deneyim olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki insanların sıcak yaklaşımı burada bizi hiç yabancı hissettirmedi." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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