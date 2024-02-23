Bodrum'da belediyeden ücretsiz çocuk etkinlikleri

Bodrum Belediyesi tarafından 4-9 yaş arası çocukların faydalanacağı ücretsiz çocuk etkinliklerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Gümüşlük Forum'un katkılarıyla 7 hafta boyunca her cumartesi çocuklarla etkinlik yapılacak. Çocuk etkinlikleri programında çocuklar için kukla atölyesi, seramik atölyesi, kukla gösterileri, geri dönüşüm atölyesi, marakas yapımı ve ritim atölyesi çalışmaları yer alacak.

Çocuk etkinliklerinin ilki 17 Şubat'ta Gümüşlük Forum'da yapıldı. Çocuklar, kukla atölyesi ve Kraft etkinliği ile keyifli saatler geçirdi.

Gümüşlük Forum Atölye Eğitim Danışmanı Gamze Peşekersoy Daban, çocuklara yönelik yapılan etkinliklerle ilgili olarak çocukların hafta sonları eğlenceli vakit geçirebilmelerini amaçladıklarını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklarımızın sosyal etkinliklere katılımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerde görev alan öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.