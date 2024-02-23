Bodrum FK deplasmanda

1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırırken Süper Lig yarışında da iyice iddialı konuma gelen Bodrum FK yarın Çorum FK'yla deplasmanda rakip olacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Bodrum temsilcisinde sakatlıkları bulunan Erkan, Süleyman ve Ali Eren maçta forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlı ekip ligde 24'üncü haftaya 42 puanla Süper Lig hattının 4 puan gerisinde dördüncü sırada başladı. Çorum FK ise 35 puanla play-off barajının tek basamak gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

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