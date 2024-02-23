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        Datça açıklarında sürüklenen 54 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 2 lastik bottaki toplam 54 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Şubat günü saat 07.40 ve 22.30 sıralarında Datça açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botların içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alıp, hareket geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botlarda bulunan toplam 54 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan 54 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 00:49 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:53
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        Datça açıklarında sürüklenen 54 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 2 lastik bottaki toplam 54 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Şubat günü saat 07.40 ve 22.30 sıralarında Datça açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botların içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alıp, hareket geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botlarda bulunan toplam 54 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan 54 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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