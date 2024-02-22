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        Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk öldü, 1 yaralı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bedirhan Arslan (14) ile arkasındaki Mehmet Efe Can (13) yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü ise yaralandı.  Kaza, saat 16.00 sıralarında Fethiye- Antalya karayolu Çamköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bedirhan Arslan'ın kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken, Bedirhan Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can ise yol kenarına savruldu. Otomobil sürücüsü A.Ç. de yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Efe Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bedirhan Arslan ile A.Ç. ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü A.Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 21:58 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:02
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        Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 çocuk öldü, 1 yaralı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yaya geçidinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bedirhan Arslan (14) ile arkasındaki Mehmet Efe Can (13) yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü ise yaralandı.  Kaza, saat 16.00 sıralarında Fethiye- Antalya karayolu Çamköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bedirhan Arslan'ın kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken, Bedirhan Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can ise yol kenarına savruldu. Otomobil sürücüsü A.Ç. de yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Efe Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bedirhan Arslan ile A.Ç. ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü A.Ç.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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