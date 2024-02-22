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        Marmaris'te yangında zarar gören 900 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 900 hektar alanın yeşillendirilmesi için çalışma gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 18:13 Güncelleme: 22.02.2024 - 18:42
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        Marmaris'te yangında zarar gören 900 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören 900 hektar alanın yeşillendirilmesi için çalışma gerçekleştirildi.

        İlçede 21 Haziran 2022'de başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleriyle söndürülen orman yangınında zarar gören Bördübet'teki 452 bin metre alanlarda teraslama yapıldı.

        Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için çalışma yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, rehabilitesi mümkün olmayan 900 hektar alanda da yapay gençleştirme olarak bilinen suni tensil çalışması gerçekleştirildi.

        Bölgede binlerce fidan toprakla buluşturularak 2023 yılı sonu itibarıyla saha ağaçlandırıldı.

        - Yangın

        Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde, 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 392 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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