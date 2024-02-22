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        Muğla'da 3 kilo uyuşturucuyu 'Dem' ile 'Etil' buldu

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, jandarma operasyonunda narkotik köpekleri Dem ve Etil ile arama yapılan evde 3 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Barış Siger (24), tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Siger'in Siirt'ten getireceği uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evine 20 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Dem ve Etil adlı narkotik köpekleriyle de arama yapılan operasyonda 3 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Barış Siger, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:44
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        Muğla'da 3 kilo uyuşturucuyu 'Dem' ile 'Etil' buldu
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        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, jandarma operasyonunda narkotik köpekleri Dem ve Etil ile arama yapılan evde 3 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Barış Siger (24), tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Siger'in Siirt'ten getireceği uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evine 20 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Dem ve Etil adlı narkotik köpekleriyle de arama yapılan operasyonda 3 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Barış Siger, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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