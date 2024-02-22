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        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kıran koca tutuklandı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi öğretmen G.G.'yi (37) darbedip, burnunu ve belininin omurgasını kıran Mücahit G. (37), gözaltına alındı. Mücahit G., tutuklandı. Olay, 18 Şubat'ta, saat 03.00 sıralarında, merkez Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanda çığlık seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Eşini darbeden Mücahit G., kaçtı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapısı açık kalan daireden içeri girince G.G.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.G.'nin tetkik ve muayenesinde, burnunda ve belininin omurga kemiğinde kırıklar olduğu belirlendi. G.G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan Mücahit G. polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Mücahit G., savcılıktaki ifadesinde susma hakkını kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:05
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        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kıran koca tutuklandı
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşi öğretmen G.G.'yi (37) darbedip, burnunu ve belininin omurgasını kıran Mücahit G. (37), gözaltına alındı. Mücahit G., tutuklandı. Olay, 18 Şubat'ta, saat 03.00 sıralarında, merkez Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanda çığlık seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Eşini darbeden Mücahit G., kaçtı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapısı açık kalan daireden içeri girince G.G.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.G.'nin tetkik ve muayenesinde, burnunda ve belininin omurga kemiğinde kırıklar olduğu belirlendi. G.G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan Mücahit G. polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Mücahit G., savcılıktaki ifadesinde susma hakkını kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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