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        Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17'si çocuk 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Şubat saat 08.00'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17'si çocuk 37 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:10
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        Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17'si çocuk 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Şubat saat 08.00'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17'si çocuk 37 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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