Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17'si çocuk 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Şubat saat 08.00'de Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17'si çocuk 37 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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