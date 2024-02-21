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        Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 23:27 Güncelleme: 21.02.2024 - 23:30
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        Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekiplerce, lastik bottaki 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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