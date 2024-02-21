Bodrum'da hazine arazisine yapılan duvar ve kaçak yapılar yıkıldı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir inşaat firması tarafından deniz kenarındaki hazine arazisine yapılan duvar yıkılırken, firmaya idari para cezası kesildi. Ayrıca, başka bir bölgede ormana yapılan kaçak yapılar da yıkılırken, adli ve idari işlem başlatıldı. Güvercinlik Mahallesi'nde, deniz kenarında bulunan hazine arazisine bir inşaat firması tarafından duvar yapıldığı ve araziye inşaat malzemeleri konulduğu bilgisini alan Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü görevlileri, saat 17.00 sıralarında bölgeye gitti. Görevliler, hazineye ait taşınmazın doğal yapısının bozulduğunu ve araziye inşaat malzemelerinin konulup, etrafına duvar yapıldığını tespit etti. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri tarafından taş duvar firmaya yıktırılıp, malzemeler de bulunduğu yerden kaldırtıldı. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından firmaya idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. ORMANA YAPILAN KAÇAK YAPILAR YIKILDI Öte yandan farklı bir ekip de Ortakent Mahallesi'nde ormana betonarme yapı yapıldığı, bungalov ve tiny house benzeri taşınırların zeytinlerin arasına monte edildiği ve doğal yapının bozulduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Kaçak yapılar yıkılıp, taşınırlar da bölgeden kaldırılıp, bölgeye çit çekildi. Ayrıca, bölgenin 2021 yılında kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi nedeniyle kaçak yapıları inşa edenler hakkında adli ve idari işlem başlatılacağı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 22:59 Güncelleme: 21.02.2024 - 23:05 facebook

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