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        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık alana devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alana devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:32
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        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık alana devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ormanlık alana devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ayhan Yılmaz (52) idaresindeki 34 HYP 197 plakalı araç lastiği yüklü kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde ormanlık alana devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ters dönen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

        Sağlık ekibince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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