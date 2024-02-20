Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta esnafı ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:24 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Ayaydın, Cumhur İttifakı Milas Belediye Başkan adayı Rüştü Yiğitkaya ile salı pazarında gezerek, Menteşe Caddesi esnafını ziyaret etti.

        Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinleyen Ayaydın, seçimlerde destek istedi.

        Ayaydın, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, Milas Belediye Başkan adayı Yiğitkaya ile pazar yerini ve esnafı dolaştıklarını, vatandaşın olağanüstü ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

        Halkın hizmete susadığını, bugüne kadar büyükşehir belediyesinden hizmet alamamanın şikayetini dinlediklerini ifade eden Ayaydın, "İnşallah biz kazandıktan sonra Milas ve diğer ilçelerimizin sorunlarını ve onlara bugüne kadar gelmeyen hizmeti, AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak biz getireceğiz. Halk bizi bağrına basıyor." dedi.

        Ayaydın, 40 gündür esnafın, halkın arasında olduğunu, herkesin derdinin büyükşehirden hizmet alamamak olduğunu vurguladı.

        Kentte altyapı ve imar planı olmadığını, MUSKİ ile ilgili ciddi sorunlar yaşandığını belirten Ayaydın, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bugün bir haber aldık. MUSKİ genel müdürü ben gelmeden emeklilik dilekçesini vermiş. Zaten ben gelince görevden alacaktım çünkü insanların çok büyük şikayetleri var. Hem su yok hem de yüksek fiyatla su satılıyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar pahalı su satan belediye yok. Bunun dışında AYDEM'den çok büyük şikayetler vardı. Bununla ilgili de elimden gelen gayreti göstereceğim. Enerji Bakanıyla görüşüp şikayetleri mutlaka ileteceğiz."

        Ayaydın, Muğla'nın ilçeleriyle turizm cenneti olduğunu, bu nedenle en çok temizliğe önem vereceğini dile getirdi.

        Turistin etrafı temiz görmesi gerektiğini ifade eden Ayaydın, şunları kaydetti:

        "Kanalizasyon ortaya akmayacak. Şu anda hangi ilçeye giderseniz gidin kanalizasyonlar derelere akıyor, buradan da denize akıyor. Biz gelir gelmez altyapıya çok önem vereceğiz. Tüm ilçelerimizde altyapıyı hızla bitireceğiz. Çarpık kentleşmeye de son vereceğiz. İmar planlarını bütüncül olarak çıkaracağız. Herkes dilediği gibi ev yapmayacak, kıyılar talan edilmeyecek. Kıyıları koruyacağız, denizleri temizleyeceğiz. Halkımızı denizle buluşturacağız. Sadece otellere gelen turistler denizlere girmeyecek, o bölgenin halkı da denize girecek. Onlara mutlaka millet bahçeleri yapacağız. Trafik çilesine son vereceğiz. Otopark problemini ortadan kaldıracağız. Geçen yıl suyla ilgili çok büyük problemler oldu. Susuz hiçbir yer kalmayacak gerekli önlemler alınacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 26. haftanın panoraması!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Musk'ın beyin çipi projesinde yeni gelişme
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu

        Benzer Haberler

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta muhtarlarla buluşt...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta muhtarlarla buluşt...
        Bodrum Belediyesi tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında yazlık fideler i...
        Bodrum Belediyesi tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında yazlık fideler i...
        Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na damga vuran Bodrumlu sporcular hedefle...
        Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na damga vuran Bodrumlu sporcular hedefle...
        Menteşe Belediye Başkan adayı Ballı, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Menteşe Belediye Başkan adayı Ballı, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Seydikemer'de nikah salonunun temeli atıldı
        Seydikemer'de nikah salonunun temeli atıldı
        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Saatcı'dan toplu taşıma kooperatifl...
        İYİ Parti Fethiye Belediye Başkan adayı Saatcı'dan toplu taşıma kooperatifl...