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        Bodrum Belediyesi tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında yazlık fideler için tohum ekiyor

        Bodrum ilçesinde tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında yazlık fideler için tohum ekildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:11 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:26
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        Bodrum Belediyesi tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında yazlık fideler için tohum ekiyor
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        Bodrum ilçesinde tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında yazlık fideler için tohum ekildiği bildirildi.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri bölgenin özgünlük, zenginlik ve çeşitliliğinin tarihi simgesi olan atalık tohumlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla tohum ekimine başladı.

        Yazlık fideler için yapılan çalışmalarla ata tohumlarından 20 bin 520 patlıcan ve 19 bin 872 domates biberi ekildi. Ayrıca 12 bin 744 kapya biber, 19 bin 656 acı biber, 20 bin 304 çarliston ve 20 bin 520 topan patlıcan tohumu atımı tamamlandı. Çimlenmeye başlayan atalık biber tohumları ise ekipler tarafından üretim seralarının içine taşınıyor.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla atalık tohumların sürekliliğini sağlama hedefinde olduklarını söyledi.

        Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ilerleyen günlerde domates, salatalık, kavun, karpuz tohumu ekimini de gerçekleştirecek.

        Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tohum Derneği iş birliğiyle 3 Mart Pazar günü Kumbahçe Mahallesi'nde Bodrum Tohum Takas Şenliği yapılacak.

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