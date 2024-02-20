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        Seydikemer'de nikah salonunun temeli atıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yapılacak nikah salonunun temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:17
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        Seydikemer'de nikah salonunun temeli atıldı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yapılacak nikah salonunun temeli atıldı.

        Seydikemer Belediyesi'nde yapılan açıklamada, ilçede ilk olma özelliği taşıyan ve Eşen Çayı kenarına yapılacak nikah salonu projesinde inşaat çalışmalarının başladığı belirtildi.

        Salonun, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'nin talimatlarıyla belediye hizmet binası bahçesine yapılacağı kaydedilen açıklamada, Akdenizli'nin şu ifadelerine yer verildi:

        "Seydikemer Belediye'mizin yeni nikah salonunda inşaat çalışmaları devam ediyor. Seydikemer'de mutluluğu 'Evet' diyecek olan çiftlere, güzel ve nezih bir salon hazırlıyoruz. Nikah salonumuz 80 metrekare olarak tasarlandı ve 50 kişiyi ağırlayabileceğiz. Eşen Çayımızın kenarına yapılan ve ilçemizin estetik görünümüne renk katacak nikah salonumuz şimdiden Seydikemer'imize hayırlı olsun. Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

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