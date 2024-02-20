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        Muğlaspor'un 16 maçtır bileği bükülmüyor

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta 12'nci galibiyetini deplasmanda Yeşil Çivril'i 2-0 yenerek alan lider Muğlaspor, oynadığı 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. Grupta 12 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup 40 puan toplayıp en yakın rakibi Manavgat Belediyespor'a 4 puan fark atan Muğlaspor, adım adım 3'üncü Lig'e koşuyor. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Büyük bir aileyiz. Başarımızın sırrı birlik ve beraberlikten geçiyor. Her maçımız final havasında. Ligimizde her takım bir birini yenecek güce sahip. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Rehavete kapılmadan yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü sahamızda Söke ile karşılacaşacağız. Taraftarlarımızdan stadı tıklım tıklım doldurmalarını istiyorum. Şehir bize inandı. Biz de teknik heyete ve takıma inandık. Daha önce başardık, daha fazlasını başaracağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:22
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        Muğlaspor'un 16 maçtır bileği bükülmüyor
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        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta 12'nci galibiyetini deplasmanda Yeşil Çivril'i 2-0 yenerek alan lider Muğlaspor, oynadığı 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. Grupta 12 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup 40 puan toplayıp en yakın rakibi Manavgat Belediyespor’a 4 puan fark atan Muğlaspor, adım adım 3'üncü Lig'e koşuyor. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Büyük bir aileyiz. Başarımızın sırrı birlik ve beraberlikten geçiyor. Her maçımız final havasında. Ligimizde her takım bir birini yenecek güce sahip. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Rehavete kapılmadan yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü sahamızda Söke ile karşılacaşacağız. Taraftarlarımızdan stadı tıklım tıklım doldurmalarını istiyorum. Şehir bize inandı. Biz de teknik heyete ve takıma inandık. Daha önce başardık, daha fazlasını başaracağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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