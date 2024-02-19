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        Batma tehlikesi olan bottaki 10 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki 4'ü çocuk 10 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 17 Şubat'ta, saat 06.15'te, su alan lastik botta batma tehlikesi olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki 4'ü çocuk 10 kaçak göçmeni kurtardı, 1 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:55
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        Batma tehlikesi olan bottaki 10 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, su alan lastik bottaki 4'ü çocuk 10 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 17 Şubat'ta, saat 06.15'te, su alan lastik botta batma tehlikesi olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, lastik bottaki 4'ü çocuk 10 kaçak göçmeni kurtardı, 1 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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