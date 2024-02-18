Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Yozgatlılarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla Yozgatlılar Derneği (MUYDER) tarafından düzenlenen "Yozgat Arabaşı" etkinliğine katıldı.

Ayaydın, Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Muğla'da yaşayan Yozgatlılarla olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kendisinin Yozgatlı çok sayıda dostu olduğunu dile getiren Ayaydın, "Yozgatlı milletvekili adayı bir dostumuz vardı. Benim mensubu olduğum partinin dışında olmasına rağmen onunla Yozgat'a gittik ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bugün de sizlerle Muğla'da beraberiz. Bundan sonrada birlikte olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Menteşe Belediye Başkan adayı Şadi Ballı da Yozgatlı vatandaşlarla gönül bağı kurduklarını söyledi.

Etkinlikte İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı yemek duasının ardından katılımcılara "arabaşı çorbası" ikram edildi.

Gecede bakır tepsi ve kasedeki "arabaşı çorbası" açık arttırmaya çıkarıldı. 20 bin lira veren bir iş insanının kazandığı açık arttırma sonrası Ayaydın, derneğe 50 bin lira bağışta bulundu.

Etkinliğe, İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergun, AK Parti İl Koordinatörü İbrahim Aydın, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Cumhur İttifakı Datça Belediye Başkan adayı Feyzullah Gülada, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan ve Yozgatlılar katıldı.