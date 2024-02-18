Bodrum FK - Altay: 3-0 STAT:Bodrum İlçe HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Emrah Ünal, Cem Özbay BODRUM FK: Bahri Can - Üzeyir, Celustka, Ali, Furkan, Ahmet, Brazao (Dk. 76 Ege), Mohammed (Dk. 79 Tunahan), Samet (Dk. 70 Mustafa), Burak (Dk. 70 Kenan), Gökdeniz (Dk. 76 Celal) ALTAY: Ozan - Salih, Kuban, Sefa, Özgür, Ceyhun (Dk. 85 Enes Öğrüce), Murat Berkan (Dk. 71 Arda), Onur Efe (Dk. 71 Enes Yetkin), Mehmet (Dk. 71 Ege), Eren, Nurettin (Dk. 46 Caner) GOLLER: Dk. 23 (P) Üzeyir, Dk. 57 Gökdeniz, Dk. 78 (P) Kenan (Bodrum FK) SARI KARTLAR: Onur Efe (Altay) 1'inci Lig'de Play-Off potasında yer alan Bodrum FK, 23'üncü haftada konuk ettiği düşme hattındaki Altay'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 23'üncü dakikada penaltıdan Üzeyir, 57'nci dakikada Gökdeniz ve 78'inci dakikada penaltıdan Kenan attı. Bu sonuçla Bodrum FK 42 puana ulaşırken, Altay 12 puanda kaldı. Karşılaşma öncesinde Bodrum formasıyla 100'üncü maçına çıkan Üzeyir Ergün'e Bodrum FK Başkan Yardımcısı Selahattin Polat plaket ve 100 numaralı forma hediye etti. 3'üncü dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında sol çaprazdan Burak'ın şutunda kaleci Ozan'ın köşeden çıkardığı topu Gökdeniz tamamladı. Ozan bir kez daha gole izin vermeyerek meşin yuvarlağı kornere çeldi. 20'nci dakikada Hakem Süleyman Bahadır, VAR incelemesi sonrası Altaylı Salih'in ceza sahasına topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 23'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Üzeyir, Bodrum ekibini öne geçirdi: 1-0. İlk yarı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 49'uncu dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Altaylı Onur'un yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 57'nci dakikada soldan kullanılan kornerde Altay ceza sahası karıştı. Defansın uzaklaştıramadığı topu Gökdeniz yerden bir vuruşla filelere yolladı: 2-0. 76'ncı dakikada konuk ekipten Salih, ceza sahasında Kenan'ı düşürüp bir kez daha penaltıya neden oldu. 78'inci dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Kenan farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bodrum FK maçı 3-0 kazandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.02.2024 - 15:36 facebook

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