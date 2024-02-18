Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK - Altay: 3-0

        STAT:Bodrum İlçe HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Emrah Ünal, Cem Özbay BODRUM FK: Bahri Can - Üzeyir, Celustka, Ali, Furkan, Ahmet, Brazao (Dk. 76 Ege), Mohammed (Dk. 79 Tunahan), Samet (Dk. 70 Mustafa), Burak (Dk. 70 Kenan), Gökdeniz (Dk. 76 Celal) ALTAY: Ozan - Salih, Kuban, Sefa, Özgür, Ceyhun (Dk. 85 Enes Öğrüce), Murat Berkan (Dk. 71 Arda), Onur Efe (Dk. 71 Enes Yetkin), Mehmet (Dk. 71 Ege), Eren, Nurettin (Dk. 46 Caner) GOLLER: Dk. 23 (P) Üzeyir, Dk. 57 Gökdeniz, Dk. 78 (P) Kenan (Bodrum FK) SARI KARTLAR: Onur Efe (Altay) 1'inci Lig'de Play-Off potasında yer alan Bodrum FK, 23'üncü haftada konuk ettiği düşme hattındaki Altay'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 23'üncü dakikada penaltıdan Üzeyir, 57'nci dakikada Gökdeniz ve 78'inci dakikada penaltıdan Kenan attı. Bu sonuçla Bodrum FK 42 puana ulaşırken, Altay 12 puanda kaldı. Karşılaşma öncesinde Bodrum formasıyla 100'üncü maçına çıkan Üzeyir Ergün'e Bodrum FK Başkan Yardımcısı Selahattin Polat plaket ve 100 numaralı forma hediye etti. 3'üncü dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında sol çaprazdan Burak'ın şutunda kaleci Ozan'ın köşeden çıkardığı topu Gökdeniz tamamladı. Ozan bir kez daha gole izin vermeyerek meşin yuvarlağı kornere çeldi. 20'nci dakikada Hakem Süleyman Bahadır, VAR incelemesi sonrası Altaylı Salih'in ceza sahasına topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 23'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Üzeyir, Bodrum ekibini öne geçirdi: 1-0. İlk yarı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 49'uncu dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Altaylı Onur'un yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 57'nci dakikada soldan kullanılan kornerde Altay ceza sahası karıştı. Defansın uzaklaştıramadığı topu Gökdeniz yerden bir vuruşla filelere yolladı: 2-0. 76'ncı dakikada konuk ekipten Salih, ceza sahasında Kenan'ı düşürüp bir kez daha penaltıya neden oldu. 78'inci dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Kenan farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bodrum FK maçı 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 18.02.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK - Altay: 3-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Bodrum İlçe HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Emrah Ünal, Cem Özbay BODRUM FK: Bahri Can - Üzeyir, Celustka, Ali, Furkan, Ahmet, Brazao (Dk. 76 Ege), Mohammed (Dk. 79 Tunahan), Samet (Dk. 70 Mustafa), Burak (Dk. 70 Kenan), Gökdeniz (Dk. 76 Celal) ALTAY: Ozan - Salih, Kuban, Sefa, Özgür, Ceyhun (Dk. 85 Enes Öğrüce), Murat Berkan (Dk. 71 Arda), Onur Efe (Dk. 71 Enes Yetkin), Mehmet (Dk. 71 Ege), Eren, Nurettin (Dk. 46 Caner) GOLLER: Dk. 23 (P) Üzeyir, Dk. 57 Gökdeniz, Dk. 78 (P) Kenan (Bodrum FK) SARI KARTLAR: Onur Efe (Altay) 1'inci Lig'de Play-Off potasında yer alan Bodrum FK, 23'üncü haftada konuk ettiği düşme hattındaki Altay'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 23'üncü dakikada penaltıdan Üzeyir, 57'nci dakikada Gökdeniz ve 78'inci dakikada penaltıdan Kenan attı. Bu sonuçla Bodrum FK 42 puana ulaşırken, Altay 12 puanda kaldı. Karşılaşma öncesinde Bodrum formasıyla 100'üncü maçına çıkan Üzeyir Ergün'e Bodrum FK Başkan Yardımcısı Selahattin Polat plaket ve 100 numaralı forma hediye etti. 3'üncü dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında sol çaprazdan Burak'ın şutunda kaleci Ozan'ın köşeden çıkardığı topu Gökdeniz tamamladı. Ozan bir kez daha gole izin vermeyerek meşin yuvarlağı kornere çeldi. 20'nci dakikada Hakem Süleyman Bahadır, VAR incelemesi sonrası Altaylı Salih'in ceza sahasına topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 23'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Üzeyir, Bodrum ekibini öne geçirdi: 1-0. İlk yarı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 49'uncu dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Altaylı Onur'un yerden vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 57'nci dakikada soldan kullanılan kornerde Altay ceza sahası karıştı. Defansın uzaklaştıramadığı topu Gökdeniz yerden bir vuruşla filelere yolladı: 2-0. 76'ncı dakikada konuk ekipten Salih, ceza sahasında Kenan'ı düşürüp bir kez daha penaltıya neden oldu. 78'inci dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Kenan farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bodrum FK maçı 3-0 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor

        Benzer Haberler

        Bodrum'da kaçak göçmen operasyonları; 19'u yakalandı, 26'sı kurtarıldı
        Bodrum'da kaçak göçmen operasyonları; 19'u yakalandı, 26'sı kurtarıldı
        Datça açıklarındaki 25 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
        Datça açıklarındaki 25 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
        Bodrum'da arızalanan feribot, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
        Bodrum'da arızalanan feribot, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
        Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Ambulans uçak, Yener için havalandı
        Ambulans uçak, Yener için havalandı
        Çocuğa istismar şüphelisi ölü bulundu; 'Cezaevine girmek istemiyorum' notu...
        Çocuğa istismar şüphelisi ölü bulundu; 'Cezaevine girmek istemiyorum' notu...