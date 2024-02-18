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        Bodrum'da kaçak göçmen operasyonları; 19'u yakalandı, 26'sı kurtarıldı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı, 26 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Şubat saat 06.50'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.10'da Karaada üzerindeki bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarını aldı. Yine harekete geçen ekipler, 1'i çocuk 26 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 18.02.2024 - 13:50
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        Bodrum'da kaçak göçmen operasyonları; 19'u yakalandı, 26'sı kurtarıldı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesi açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı, 26 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Şubat saat 06.50'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 09.10'da Karaada üzerindeki bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarını aldı. Yine harekete geçen ekipler, 1’i çocuk 26 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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