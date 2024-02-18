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        Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi ile yavrusu kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:30 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:30
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        Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi ile yavrusu kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        İlçedeki kayalıklarda keçi ve yavrusunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Fethiye ekibi yönlendirildi.

        Ekip, uçuruma halat yardımıyla inerek, keçi ile yavrusunu kurtardı.

        Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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