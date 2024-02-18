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        Datça açıklarındaki 25 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 2'si çocuk 25 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesi açıklarında 16 Şubat günü, saat 08.20 sıralarında bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 25 kaçak göçmeni kurtardı.  Ayrıca 1 organizatör de gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin ise Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 02:09 Güncelleme: 18.02.2024 - 02:15
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        Datça açıklarındaki 25 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 2'si çocuk 25 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesi açıklarında 16 Şubat günü, saat 08.20 sıralarında bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 25 kaçak göçmeni kurtardı.  Ayrıca 1 organizatör de gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin ise Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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