Datça açıklarındaki 25 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 2'si çocuk 25 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesi açıklarında 16 Şubat günü, saat 08.20 sıralarında bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 25 kaçak göçmeni kurtardı. Ayrıca 1 organizatör de gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin ise Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 02:09 Güncelleme: 18.02.2024 - 02:15 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL