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        Bodrum'da 47 kaçak göçmen kurtarıldı, 88 kaçak göçmen yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki, aralarında çocukların da olduğu 47 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 88 kaçak göçmen ise yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Şubat'ta saat 07.45'te, Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki aralarında çocukların da olduğu 47 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 07.35, 06.20 ve 00.20'de de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Aralarında çocukların da bulunduğu toplam 88 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:15
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        Bodrum'da 47 kaçak göçmen kurtarıldı, 88 kaçak göçmen yakalandı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki, aralarında çocukların da olduğu 47 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 88 kaçak göçmen ise yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Şubat'ta saat 07.45'te, Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki aralarında çocukların da olduğu 47 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı tarihte saat 07.35, 06.20 ve 00.20'de de Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Aralarında çocukların da bulunduğu toplam 88 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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