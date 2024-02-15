Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 71 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:13 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 71 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bodrum, Seydikemer ve Datça ilçelerinin yol kontrol noktaları ile kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 71 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Borsa tamam mı devam mı?
        Borsa tamam mı devam mı?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çilli Tavuk
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 

        Benzer Haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Bodrum'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da Datça Badem Çiçeği Festivali başladı
        Muğla'da Datça Badem Çiçeği Festivali başladı
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnafı ziyaret et...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnafı ziyaret et...
        Fethiye Belediyesinin evde bakım hizmetleri sürüyor
        Fethiye Belediyesinin evde bakım hizmetleri sürüyor
        FTSO Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinden girişimci kadınlara ziyaret
        FTSO Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinden girişimci kadınlara ziyaret