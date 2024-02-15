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        Muğla açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı, 47 göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı, 47 göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:22 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:31
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        Muğla açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı, 47 göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı, 47 göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda iki lastik bot ve bir sürat teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Durdurulan lastik botlar ve sürat teknesinde, aralarında çocukların da olduğu 88 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Ekipler, lastik botta aralarında çocukların da olduğu 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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