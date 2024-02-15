Bodrum'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Çalışma kapsamında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

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