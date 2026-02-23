Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, Marmaris Kaymakamı Kaya'yı ziyaret etti

        Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Giriş: 23.02.2026 - 12:17
        Güngör ile Kaya, ilçede yürütülen çalışmaları ve kamu hizmetlerini değerlendirdi.


        Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, kurumlar arası işbirliğine ve koordinasyonun önemine değinildi.


        Ziyarette İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ile kaymakam adayı Osman Şenbahar da yer aldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

