AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, Marmaris Kaymakamı Kaya'yı ziyaret etti
Adalet ve Kalkınma Partisi Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Giriş: 23.02.2026 - 12:17 Güncelleme:
Güngör ile Kaya, ilçede yürütülen çalışmaları ve kamu hizmetlerini değerlendirdi.
Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, kurumlar arası işbirliğine ve koordinasyonun önemine değinildi.
Ziyarette İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ile kaymakam adayı Osman Şenbahar da yer aldı.
