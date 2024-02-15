Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira, 1220 dolar ve 95 avro ele geçirildi.

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