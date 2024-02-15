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        Muğla'da spor yatırımları için Spor Toto ile protokol imzalandı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, gençlik merkezi ve 2 tenis kortu yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 20:30 Güncelleme: 15.02.2024 - 20:46
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        Muğla'da spor yatırımları için Spor Toto ile protokol imzalandı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, gençlik merkezi ve 2 tenis kortu yapacak.

        Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Spor Toto Teşkilat Başkanı Metin Ayvazoğlu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş katıldı.

        Muğla'da spor yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Akbıyık, kente gençlik ve spor alanında çok ciddi yatırımların yapıldığını aktardı.

        Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, gençlik merkezi ve 2 tenis kortu için protokol imzaladıklarını belirten Akbıyık,"Geçen hafta öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için 3'üncü etap yurt projesinin protokolünü imzaladık. İlimizde spor artık marka haline geliyor. Bu tesislerde ilimizde yaşayan vatandaşlarımız için, spor yapanlar ve profesyonel yarışçılar için büyük önem arz ediyor." dedi.

        Muğla’nın profesyonel anlamda çok fazla ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

        "58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali, Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları, Uluslararası Optimist Yelken Yarışları, Uluslararası The Bodrum Cup Yelken Yarışları, Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası gibi çok önemli spor organizasyonları ilimizde gerçekleşti. Uluslararası kanallarda verilen bu yarışlar ilimizin tanıtımına büyük katkı sağladı. 2023 yılı içerisinde 9 uluslararası, 262 ulusal, 33 bölgesel, 3 analig, 335 il faaliyeti ile birlikte 642 spor faaliyeti düzenlendi. Bu faaliyetlere yaklaşık 100 bin sporcu katıldı. İlimiz sporcuları 2023 yılı içerisinde uluslararası faaliyetlerde 85 madalya, ulusal faaliyetlerde 321 madalya elde etti."

        Akbıyık, Muğla'da farklı branşlarda 21 sporcunun da Milli formayı giymeye hak kazandığını dile getirdi.

        Muğla'da 458 spor kulübü, 107 bin 220 lisanslı sporcu ve 13 bin 145 faal sporcu bulunduğunu anlatan Akbıyık, kentte 57 spor branşında faaliyet gerçekleştirildiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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