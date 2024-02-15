Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnafı ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Bodrum'da esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Ayaydın, ilçedeki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi, seçimlerde destek istedi.

        Ayaydın ve beraberindekiler, daha sonra Bitez pazarını ve köy içindeki iş yerini gezdi. Pazaryerindeki engelli bir tatlıcıdan beraberindekilere tatlı ikram eden Aydın Ayaydın'a, AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dalda'nın da arasında olduğu çok sayıda partili de eşlik etti.

        Bitez köy içinde caddede dolaşan Ayaydın ve beraberindekilere bazı vatandaşlar Bodrum mandalinası ve lokma ikramında bulundu.

        Aydın Ayaydın ve beraberindekiler, daha sonra Bitez Mahallesi'ndeki bir esnaf lokantasında yemek yedi.

        Ayaydın, yaptığı konuşmada, 33 gündür sahada dolaştığını bugün de Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ile esnafı gezdiklerini söyledi.

        Olağanüstü bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Ayaydın, "Bodrumlular hizmet gelmediği için çok sıkıntılı. Hizmeti bizden bekliyorlar. Çok net söylüyorlar, 15 yıldır Bodrum'da, Muğla'da bir hizmet göremedik, tek umudumuz sizsiniz, bir an önce gelin hepimizin oyu size diyorlar. Yıllardır bu bölgeye gelmeyen hizmeti lütfen getirin diyorlar. Suyumuzu getirin, yollarımızı yapın diyorlar altyapımızı yapın diyorlar trafik sorunumuzu çözün diyorlar. Ben de bu konuda zaten hazırlıklı geldim. Projelerim hazır." diye konuştu.

        Ayaydın, projelerini seçildiği taktirde derhal uygulamaya koyacağını ve Bodrum halkının şu anda kendilerinden beklediği bütün sorunların çözümü için hazır olduklarını ifade etti. Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Eskiden hiçbir Bodrumlu tuttuğu parti dışında başka bir partinin adını telaffuz etmezken, şimdi bana 'Biz sizi Aydın Ayaydın olarak istiyoruz, Aydın Ayaydın olarak sizden hizmet bekliyoruz.' diyorlar. Ben de zaten Bodrum ve Muğlalıların sorunlarını çözmek için siyaseti asla düşünmeden sadece hizmet için geldim ve bu hizmeti sunmak için onların emrindeyim. Bugün gezdim, bundan sonra onların sorunları bana emanet. Bodrum ve Muğlalıların bütün sorunlarını çözmeye adayım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        6 mürettebatıyla batan geminin yeri tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 

        Benzer Haberler

        Fethiye Belediyesinin evde bakım hizmetleri sürüyor
        Fethiye Belediyesinin evde bakım hizmetleri sürüyor
        FTSO Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinden girişimci kadınlara ziyaret
        FTSO Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinden girişimci kadınlara ziyaret
        Fethiye açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        MSKÜ ile MUTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı
        MSKÜ ile MUTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Kökten seçim çalışmalarını sü...
        Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan adayı Kökten seçim çalışmalarını sü...
        Muğla'da şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
        Muğla'da şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı