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        Bodrum'da arızalanan feribot, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, içerisinde 71 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu İstanköy- Bodrum seferini yaparken arızalanan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı bota yedeklenerek limana yanaştırıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 18.00 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında İstanköy- Bodrum seferi sırasında 'Sea Star Makrı' isimli yolcu feribotunun arızalandığı ihbarını aldı. Ekipler, makine arızası nedeniyle Bodrum açıklarında sürüklenen feribotu kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye ulaşan ekipler, içinde 71 yolcu ve 6 mürettebat bulunan feribotu bağlı bota yedekleyerek güvenli bir şekilde limana yanaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 21:34 Güncelleme: 17.02.2024 - 21:34
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        Bodrum'da arızalanan feribot, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında, içerisinde 71 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu İstanköy- Bodrum seferini yaparken arızalanan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı bota yedeklenerek limana yanaştırıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 18.00 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında İstanköy- Bodrum seferi sırasında 'Sea Star Makrı' isimli yolcu feribotunun arızalandığı ihbarını aldı. Ekipler, makine arızası nedeniyle Bodrum açıklarında sürüklenen feribotu kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye ulaşan ekipler, içinde 71 yolcu ve 6 mürettebat bulunan feribotu bağlı bota yedekleyerek güvenli bir şekilde limana yanaştırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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