Bodrum'da arızalanan feribot, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesi açıklarında, içerisinde 71 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu İstanköy- Bodrum seferini yaparken arızalanan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı bota yedeklenerek limana yanaştırıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 18.00 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında İstanköy- Bodrum seferi sırasında 'Sea Star Makrı' isimli yolcu feribotunun arızalandığı ihbarını aldı. Ekipler, makine arızası nedeniyle Bodrum açıklarında sürüklenen feribotu kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye ulaşan ekipler, içinde 71 yolcu ve 6 mürettebat bulunan feribotu bağlı bota yedekleyerek güvenli bir şekilde limana yanaştırdı.

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