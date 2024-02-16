Çocuğa istismar şüphelisi ölü bulundu; 'Cezaevine girmek istemiyorum' notu bırakmış MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ç. (65), bir tarlada ölü bulundu. Tarım ilacı içtiği belirlenen Mehmet Ç.'nin "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı bir not bıraktığı bildirildi. Dere Mahallesi, Karşıyaka Caddesi'ndeki tarlada hareketsiz yatan kişiyi görenler, dün saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince tarım ilacı içerek yaşamına son verdiği belirlenen kişinin Mehmet Ç. olduğu belirlendi, Mehmet Ç.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Milas İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan' hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ç.'nin "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bıraktığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:40 facebook

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