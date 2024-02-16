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        Ambulans uçak, Yener için havalandı

        MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi'nde görevli işçi Yener Durmuş (22), iş yerinde tiner dökerek tutuşturmak istediği sobanın parlaması sonucu ağır yaralandı. Durmuş, ambulans uçak ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün araç-bakım binasında çalışan işçi Yener Durmuş, bugün saat 08.00 sıralarında tiner dökerek tutuşturmak istediği sobanın parlaması sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk önce Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, daha sonra Ankara'dan gelen ambulans uçağa bindirilmek üzere Dalaman Havalimanı'na götürüldü. Vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu tespit edilen Yener Durmuş, ambulans uçak ile Kocaeli'ndeki Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 19:31 Güncelleme: 16.02.2024 - 19:35
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        Ambulans uçak, Yener için havalandı
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        MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi'nde görevli işçi Yener Durmuş (22), iş yerinde tiner dökerek tutuşturmak istediği sobanın parlaması sonucu ağır yaralandı. Durmuş, ambulans uçak ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün araç-bakım binasında çalışan işçi Yener Durmuş, bugün saat 08.00 sıralarında tiner dökerek tutuşturmak istediği sobanın parlaması sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk önce Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş, daha sonra Ankara'dan gelen ambulans uçağa bindirilmek üzere Dalaman Havalimanı'na götürüldü. Vücudunda 3'üncü derece yanık oluştuğu tespit edilen Yener Durmuş, ambulans uçak ile Kocaeli'ndeki Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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