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        Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

        MUĞLA'da,kara yolunda, kasksız motosiklet sürücüsünün kamyona tutunup ilerlediği tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aydın-Muğla kara yolunda arkasında yolcu ile giden kasksız motosiklet sürücüsü, bir eliyle önündeki kamyonunun kasasına tutundu, diğer eliyle de motosikleti kontrol edip ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 14:49 Güncelleme: 17.02.2024 - 14:50
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        Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
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        MUĞLA'da,kara yolunda, kasksız motosiklet sürücüsünün kamyona tutunup ilerlediği tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aydın-Muğla kara yolunda arkasında yolcu ile giden kasksız motosiklet sürücüsü, bir eliyle önündeki kamyonunun kasasına tutundu, diğer eliyle de motosikleti kontrol edip ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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