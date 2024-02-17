Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

MUĞLA'da,kara yolunda, kasksız motosiklet sürücüsünün kamyona tutunup ilerlediği tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aydın-Muğla kara yolunda arkasında yolcu ile giden kasksız motosiklet sürücüsü, bir eliyle önündeki kamyonunun kasasına tutundu, diğer eliyle de motosikleti kontrol edip ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğu, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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