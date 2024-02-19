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        GÜNCELLEME - Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 04:45 Güncelleme: 19.02.2024 - 04:45
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        GÜNCELLEME - Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sıkıntımız bulunmadığı gibi alandan hiçbir ihbar da gelmedi. Tüm ilgili kurumlarımız süreci takip ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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